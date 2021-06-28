Учения "Си Бриз" будут проводиться в Николаевской, Одесской областях, в Очакове, на Днестровском лимане, Кинбурнской косе, на островах Змеиный и Первомайский.

Заместитель командира 65-й оперативной группы Шестого флота Военно-морских сил США капитан 1-го ранга Кайл Гантт (Kyle Gantt) заявил, что участники международных морских учений «Си Бриз-2021» показывают, что международные морские воды открыты для всех.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом офицер заявил на брифинге в Одессе.

«Мы демонстрируем всему миру, что международные морские воды открыты для всех. «Си Бриз» – демонстрация всему миру, что любая страна может заходить международные воды Черного моря», - сказал он.

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Гантт подчеркнул, что указанные учения - большая возможность для всех, включая страны-партнеры, у которых нет выхода к Черному морю. В связи с этим к участию в «Си Бриз-2021» привлечено много подразделений, часть которых не связана с военно-морскими силами.

«Будут даже осуществлять судоподъемные работы», - добавил Гантт.

Он напомнил, что в 1997 году, в первых учениях «Си Бриз», приняли участие военнослужащие из 8 стран, а сейчас – из около 30.

Как отметил руководитель учений с украинской стороны заместитель командующего ВМС Алексей Доскато, в прошлом году были определенные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Поэтому учения «Си Бриз-2020» проводились бесконтактным способом, без привлечения берегового контингента.

«В этом году есть возможность провести учения в полном формате, к которому привлекаются все запланированные силы. И они будут выполнять задания в море, на суше и в воздухе», - отметил Доскато.

По его словам, учения будут проводиться на полигонах ВМС в соответствующих районах Николаевской, Одесской областей, в Одессе, Очакове, на Днестровском лимане, Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, в международных водах Черного моря.

С украинской стороны в «Си Бриз» примут участие, среди прочих, катера типа «айленд» - «Старобельск» и «Славянск», задействуют ракетную систему «Нептун», беспилотные комплексы и прочее.

Управление применением и обеспечение взаимодействия международными, межвидовыми, межродовой и межведомственными группировками возложена на Морское командование ВМС Украины.

Международные учения «Си Бриз»

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июня, в Одессе стартовали самые масштабные за свою историю международные учения «Си Бриз». В учениях принимают участие представители 29 стран, до 5 тыс. человек личного состава, 24 корабля, 40 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд.

Также в учениях участвуют британский эсминец HMS Defender, нидерландский фрегат HNLMS Evertsen F805 и американский ракетный эсминец USS Ross.

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Автор: Лариса Козовая