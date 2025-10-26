В результате поднятия воды в реке Северский Донец возникли проблемы у российских оккупантов возле Волчанска.

В результате серии ударов повреждена дамба Белгородского водохранилища, расположенного на реке Северский Донец к северу от украинского Волчанска. Об этом сообщают российские и украинские паблики в Телеграмм.

Удары наносились в течение нескольких дней. Еще накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм сообщал о повреждении дамбы и призвал местных жителей к добровольной эвакуации.

Как сообщает телеграм-канал "Пепел Белгород", ночью вода в Белгородском водохранилище начала неконтролируемо сбрасываться через поврежденную дамбу. Уровень воды в водохранилище упал минимум на метр, отступив от берега на несколько метров. Ниже по течению были подтоплены блиндажи российских оккупантов.

Украинский OSINT-канал Exilenova+ объясняет, что поднятие уровня воды в реке Северский Донец ниже по течению создает серьезные проблемы для российской армейской группировки в районе Волчанска Харьковской области.

"Под угрозой промочить трусики сейчас подразделения 128-й, 116-й, 68-й и 136-й бригад россиян, которые находятся ниже по руслу и уже по тг бьют тревогу и умоляют командование что-то сделать. Вместе с личным составом под водой может оказаться и большое количество техники, которая дислоцируется на этом направлении", - пишут аналитики.

Особенно неприятные сюрпризы ждут тех оккупантов, которые успели пересечь Северский Донец и теперь оказались отрезанными от основных сил.

Стоит отметить, что Белгородское водохранилище является относительно небольшим водоемом, и его спуск не будет иметь тех же масштабных последствий, что были после разрушения дамбы Каховского водохранилища. Согласно открытым данным, объем воды в Белгородском водохранилище примерно в 200 раз меньше, чем когда-то было в Каховском водохранилище.

Ситуация в районе Волчанска

Как писал УНИАН, по словам спикера 48-й отдельной артиллерийской бригады Богдана Петренко, Волчанск является одной из самых горячих точек фронта постоянно.

Там достаточно высокий уровень интенсивности российских атак. Враг пытается штурмовать как в самом городе, так и западнее города, стремясь пересечь Северский Донец и контролировать лес.

