Украинцы знают, что несет Россия, и явное большинство населения поддерживает продолжение борьбы "столько, сколько потребуется".

Война в Украине – это не война за землю. Позиция РФ заключается в том, что украинского языка и культуры, Украины и украинцев не существует. Об этом в своей колонке для Financial Times написала украинская правозащитница, лауреат Нобелевской премии мира 2022 года, глава организации "Центр гражданских свобод" и член совета Института по освещению войны и мира Александра Матвийчук.

"Американский пакет на 60 миллиардов долларов уже несколько месяцев тормозится из-за того, что для американцев является внутренней политикой, а для нас, украинцев, – это вопрос жизни и смерти. На моих встречах здесь меня часто спрашивают: поскольку Украина не может рассчитывать на победу над Россией на поле боя, не должна ли она согласиться на территориальную сделку? Не будет ли больше оружия означать больше смертей? Действительно, в Украине слишком много смертей – я знаю, потому что мои коллеги и я видим их ежедневно", – пишет она.

С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года были задокументированы тысячи военных преступлений россиян в Украине. Это убийства, изнасилования и пытки – избиения, отрывание ногтей, электрошок гениталий.

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"Одной женщине, с которой я беседовала, ложкой выковыряли глаз. На сегодняшний день мы задокументировали 68 000 преступлений. Но это лишь верхушка айсберга, потому что подобные преступления являются центральным элементом как метода, так и цели вторжения. Позиция России, как неоднократно давал понять президент, заключается в том, что украинский язык и культура, Украина и украинцы не существуют", – подчеркнула Матвийчук.

Преждевременная сделка с РФ была бы ошибочной, и не в последнюю очередь потому, что такой сценарий уже имел место, когда в 2014 году Россия оккупировала Крым и часть Донбасса. Впоследствие было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако все, что сделала Россия, – это использовала следующие восемь лет для подготовки передовых баз к следующему нападению.

"Москва сделает то же самое снова. Преждевременная сделка также была бы аморальной. Нельзя заключить мир, разоружив захваченную страну. Это было бы оккупацией, а мы знаем, что это значит", – отметила автор материала.

Матвийчук подчеркнула, что сейчас Россия усиливает атаки на гражданскую инфраструктуру Украины. Тем временем в Молдове и других соседствующих с Украиной странах активно ведутся дестабилизирующие действия.

"Москва – это центр, но имперское видение России не имеет границ. Этот кошмар – бесконечная каталогизация человеческой боли – будет только продолжаться", – говорится в колонке

Решение состоит в том, чтобы победить Россию и эту авторитарную идеологию. Необходимо выстоять, и украинцы мужественно это делают. Война – это ужасно, но украинцы знают, что несет Россия, и явное большинство населения поддерживает продолжение борьбы "столько, сколько потребуется".

"Мы уважаем американскую политику. Мы знаем, что у каждой страны есть свои приоритеты и финансовые проблемы. Мы благодарны за щедрую поддержку, которую мы получали до сих пор от США, Европы и других стран мира, как от правительств, так и от обычных граждан. Но сейчас нам нужна еще большая помощь, и нужна она в ближайшее время. Украина хочет мира больше, чем кто-либо другой. Но мы не можем бороться со злом с пустыми руками. Усильте Украину, позвольте нам вести войну так далеко, как мы можем – наше видение – до международно признанных границ 1991 года – и тогда мы сможем обсуждать мир", – пишет правозащитница.

Она подчеркнула, что война в Украине – это не война за землю, а война за выживание. Причем за выживание не только украинского народа, но и основных ценностей – прав человека, демократии, свободы.

Война в Украине: это стоит знать

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что если американские законодатели сейчас не одобрят помощь Украине, она может проиграть войну до конца 2024 года.

Тем временем заместитель министра обороны США времен Обамы – Мишель Флурнуа заявила, что Украина удерживает линию фронта, несмотря на невероятные трудности. Однако если украинские военные не получат помощь в ближайшее время, Россия, вероятно, захватит новые территории.

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