Он пояснил, что страх российских надзирателей в тюрьме проявлялся в их поведении, "они переживали, что мы что-то можем начудить".

В последний день на "Азовстали" перед сдачей в плен украинские защитники уничтожали все средства связи, оружие и вещи.

Об этом сказал военный, заместитель командира 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Святослав "Калина" Паламар в интервью Украинской правде.

"Это была ликвидация всего. Телефон, другие средства связи, все оружие, уничтожал вещи, которые у меня были. И все остальные занимались тем же. Мы делали все для того, чтобы не оставить врагу ничего. Это флешки, информация, все что было бумажное - все уничтожали", - пояснил "Калина".

Видео дня

Он добавил, что все выходили в плен и не могли ничего спрятать.

После выхода из "Азовстали" всех отправили в "Еленовку", там, по словам военного, ночью проводились допросы. Позже было построение.

"Помню коптер подлетает, такая съемка нас на уровне лиц ведется. Далее забрали нас в машины для заключенных, мешок на голову, наручники. Мы в той машине ехали, жара еще была страшная. Дорога длинная, я точно не знаю, сколько времени, но впечатление, что часов шесть. Потом выводят из машин. Первый пошел, второй, только слышу - ой...", - поделился военный.

Он уточнил, что военнопленных избили, потом накинули мешок на голову и погрузили в самолет.

"Мы целый день летели - ни воды, ничего. Но потом нас затрамбовали в машину и привезли в какую-то тюрьму", - сказал он и предположил, что их отвезли в тюрьму на востоке РФ, потому что долго летели, часов 4-5.

"Переодели, лицом к стене, дали тазик, шлепанцы, трусы, пиджачок, штаны и тоже те все мешки, руки обратно и куда-то завели в камеру. Все это время меня не дергали. Где-то до месяца времени меня вообще не трогали. Где я, что я, который час, я не знал. Открывается окошко, дают какую-то похлебку, закрывается окошко. И все", - рассказал "азовец".

"Зубным порошком рисовал себе полосочки, чтобы знать, какой день. Россияне заходили в камеру: "Лицом к окну!". И стирали, чтобы я не понимал, который час. Ну они объективно нас боялись", - отметил Пономарь.

Он пояснил, что их страх проявлялся в поведении, "они переживали, что мы что-то можем начудить". Кроме того, была чрезмерная осторожность, в камере ничего лишнего не оставляли.

"Знаете, у них система эта ГУЛАГ - наработанная годами. Ходнички по коридору мягкие, чтобы не слышно было шагов. Специфическое поведение, звуки поворота ключа - все прямо до мелочей отработано", - поделился наблюдениями военный.

Святослав Пономарь на войне

"Калина" с первых дней российского вторжения в Украину участвовал в обороне Мариуполя.

20 мая 2022 года по приказу высшего военного руководства Украины сдался в плен. 21 сентября 2022 года при посредничестве президента Турции Реджепа Эрдогана и принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана в рамках обмена военнопленными на предателя Украины Виктора Медведчука, отправлен в Турцию.

8 июля 2023 года военный вернулся в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: