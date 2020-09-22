Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель и президент Европейского совета Шарль Мишель в субботу, 26 сентября, посетят Донбасс для ознакомления с текущей ситуацией в регионе.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
"Я вернусь в субботу, спустя несколько дней, вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, и мы посетим восточную часть страны для того, чтобы иметь четкое понимание большой проблемы, которую Украина имеет на своей границе", - заявил Боррель.
Ситуация на Донбассе:
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