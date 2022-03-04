Мариуполь — один из городов, где постоянно ведутся бои. Российские оккупанты пытаются взять его в блокаду. Враги уже отрезали жителей от света, воды, тепла и путей поставки продуктов. А из-за обстрелов восстановить коммуникации крайне тяжело. Мужественные защитники Мариуполя сдерживают агрессора, ведь понимают, насколько это важно. Недавно необходимость отстоять город подчеркнул заместитель командира "АЗОВа" с позывным "Калина".

Военный записал обращение к мирным гражданам, властям и всем миру. В нем заместитель командира заявил: "Хочу обратиться к обществу, к Украине, что защитники Мариуполя держат оборону. Идут тяжелые бои. Обладающая численным преимуществом группировка пытается прорвать линию защиты и ворваться в город. Сейчас важно удержать Мариуполь, ведь это последний город, который не позволяет создать сухопутный коридор из России в Крым. Важно понимать всем как в Украине, так и во всем мире — Мариуполь нельзя потерять, ведь это последняя крепость Украины на Приазовье. Потеряем Мариуполь — потеряем всю Украину".