Власть работает над тем, чтобы открыть один из путей для подвоза продуктов.

Россия хочет организовать в Мариуполе блокаду: сейчас в городе отсутствует электро -, водо - и теплоснабжение, перекрыты пути доставки продуктов.

Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

По его словам, сегодня от рук оккупантов погибла женщина в Майорске.

"Снова под ударом Мариуполь - оккупанты обстреляли по меньшей мере два микрорайона, попали в гипермаркет на западной окраине, били по больнице. В городе отсутствует электро -, водо-и теплоснабжение, перекрыты пути доставки продуктов. Россия хочет организовать городу такую же блокаду, как нацисты устроили в Ленинграде", - считает глава ОГА.

По его мнению, "это показательная расправа над городом, который отказался сдаваться на съедение "русскому миру".

Кириленко добавил, что власть работает над тем, чтобы открыть один из путей для подвоза продуктов.

"Сегодня узнали о еще 70 гражданских раненых в Мариуполе – точную цифру пострадавших еще предстоит установить. Сейчас это сделать трудно, потому что в городе, как и в близлежащих громадах, отсутствует мобильная связь", - пояснил он.

По словам председателя ОГА, сегодня начались обстрелы в Очеретинской громаде – в Новоселовке Первой и Желанном.

"Уже вечером оккупанты выпустили две кассеты Градов по Торецку – ранены 2 человека, одного из них повезли на операцию в офтальмологию в Дружковку. Повреждена линия электропередач и отключены 2 газораспределительных пункта. Электроснабжение частично восстановлено, ремонт газопровода начнут завтра, потому что есть риски очередного обстрела", - сообщил он.

В результате обстрела без отопления в Торецке остались 400 жилых домов (более 15 тысяч жителей), 8 школ, 9 садиков и 10 лечебных учреждений.

"Выстоим и все восстановим. За деньги оккупантов", - уточнил он.

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