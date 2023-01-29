В Харькове есть "прилет".

Вечером в воскресенье, 29 января, в восточных и южных областях Украины было объявлено воздушную тревогу.

Уже около 23:00 в Харькове были слышны взрывы, сообщает "Суспільне Харків".

Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары по области.

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"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты наносят удары! Оставайтесь в укрытиях!", - написал он.

В то же время враг ведет артиллерийский огонь по фринтонтовым районам Днепропетровщины.

"Прибрежные территории внимание, активность вражеской артиллерии, находитесь в безопасных местах!", - сообщил председатель Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

Обновлено 23:20: Городской глава Харькова Игорь Терехов сообщил, что под ударом Киевский район города могут быть пострадавшие.

"Попадание в жилой дом. В здании пожар. Сильные повреждения. По информации, требующей подтверждения, пострадали", - написал он.

В то же время "Суспільне Херсон" сообщает, что в области слышны взрывы - не впервые за последние сутки. Тревога на Херсонщине объявлена не была.

Массированные обстрелы Украины - что стоит знать

Российские захватчики, будучи не в состоянии полностью захватить территорию Украины, продолжают терроризировать мирное население страны, нанося многочисленные массовые ударов по украинским городам, в частности - по энергетической инфраструктуре.

В Офисе Зеленского считают, что оккупанты будут терроризировать украинцев будут ударами ракет и дронов до завершения войны. В то же время в СНБО считают, что у оккупантов нет способности производить такое количество ракет, чтобы иметь возможность терроризировать Украину ракетными атаками длительное время.

Последний массированный обстрел имел место 26 января. Тогда враг запустил 55 ракет различных типов, Вооруженные Силы Украины уничтожили 47 из них. Были повреждены энергетические объекты в Винницкой, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

28 января враг увеличил количество кораблей в Черном море до 16 единиц, и, соответственно, общий залп крылатых ракет "Калибр", которые могут быть запущены по Украине с этого направления, достиг 20 единиц.