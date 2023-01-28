Тип воздушного объекта в настоящее время устанавливается.

В небе над Украиной был зафиксирован неизвестный воздушный объект, в результате чего была объявлена воздушная тревога в частности, в Сумской и Черниговской областях, тип объекта сейчас устанавливается.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Только что связывался с нашими органами военного управления... была замечена какая-то несанкционированная цель, сейчас устанавливаемая. И понятно, что когда есть цель, которая радиолокационно заметна, то будет включен сигнал воздушной тревоги", - сказал он.

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Игнат пояснил, что, даже если это вражеский разведывательный БПЛА, то по нему могут отработать средства ПВО, в частности, будет запущена зенитная ракета для его сбития.

"Поэтому даже, если это разведывательный БПЛА, то в любом случае будет тревога, потому что обломки падают... Просто так тревога не включается", - подчеркнул Игнат.

Он отметил, что специалисты сейчас устанавливают, что это была за несанкционированная воздушная цель.

Ракетный террор РФ

В Офисе президента уверены, что российские войска продолжат терроризировать украинцев ударами ракет и дронов, пока война не закончится. Последняя такая атака произошла 26 января. Вооруженные силы Украины уничтожили 47 из 55 запущенных ракет. Враг использовал Х-101, Х-555, Х-47, Х-59, "Кинжалы" и "Калибры".

В результате атаки пострадали энергетические объекты в Винницкой, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. В столице из-за падения части ракеты один человек погиб, а еще двое получили ранения.

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