По словам Коваленко, основным инструментом террора оккупантов становится "Искандер-М".

По состоянию на начало апреля, российская оккупационная армия накопила более тысячи ракет. Однако, как утверждает военно-политический обозреватель Александр Коваленко, РФ избирательно относится к ракетным атакам из-за значительного износа ракетоносителей.

По его данным, на сегодня Россия ежемесячно производит 50-60 единиц Х-101/555, 30-45 - 3М-14 ("Калибров"), 30 - 9М723 ОТРК "Искандер", 15-30 - 9М728 ОТРК "Искандер-К" и 4-5 - Х-47М2 "Кинжал".

Как утверждает Коваленко, по состоянию на начало апреля и с учетом крайних ударов по Украине, в распоряжении РФ было более 250 единиц Х-101/555, более 500 "Калибров", примерно 110 единиц "Искандер-М", около 280 - "Искандер-К" и 75 "Кинжалов".

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Как подчеркивает обозреватель, ракет Х-101/555 и "Калибров" у оккупантов накопилось достаточно много для того, чтобы системно терроризировать Украину ударами, "но этого не происходит". Он объяснил, что одна из причин заключается в том, что основные носители этих ракет сильно изношены и более частое их применение может привести к катастрофе.

"Поэтому, боевые вылеты Ту-95МС совершаются не каждую неделю, а уже в раз месяц. При этом снаряжаются эти самолеты ограниченным боевым комплектом, не на полную возможность согласно их ТТХ – 8 ракет на один борт. Во-вторых, КПД от применения Х-101 и ЗМ14 намного ниже, чем от баллистических 9М723. Вероятность перехвата дозвуковых крылатых ракет нашей ПВО намного выше, чем в случае с 9М723, которые могут перехватывать только ЗРК Patriot и SAMP/T. Последние у нас можно по пальцам руки сосчитать", - сказал эксперт.

Он обратил внимание, что в то время, как ракеты Х-101 и 3М14 может сбить даже мобильная огневая группа с переносного зенитного комплекса, 9М723 "Искандер" для большинства украинских систем ПВО неуловима.

"Вот и вывод: запустить 20 ракет Х-101, стоимость больше сотни миллионов долларов и потерять с высокой вероятностью 80%, 90% или все 100%, или запустить 9М723 "Искандер" по району, где нет ЗРК Patriot и SAMP/T и иметь 99% вероятность удара", - акцентировал аналитик.

Он предполагает, что именно по этой причине РФ сейчас накапливает ракеты Х-101 и 3М14, в то время как расход 9М723 проходит в режиме нон-стоп, превращая эту ракету в основной инструмент террора.

Ракетный удар по Украине

6 апреля РФ осуществила массированную воздушную атаку на Украину, применив более 100 дронов и 23 ракеты - баллистические и крылатые, в том числе Х-101/Х-55СМ, "Искандер-М", а также "Калибры". Спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук сказал, что в общей сложности было запущено с акватории Черного моря 10 ракет типа "Калибр". По его словам, это - четвертое применение такого вооружения в 2025 году. Ракеты морского базирования были запущены с фрегата и субмарины.

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