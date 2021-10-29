Зловещий налет полчищ туркофашистских дронов "Байрактар" на школу для русскоязычных детей-инвалидов великой отечественной войны с задержками в развитии в селе Гранитном Донецкой области обернулся не только концом международной мандариновой мафии, но и небывалым подъемом боевого духа среди мирных ополченцев Новороссии.

Всем известно, что "Байрактары" работают на угле, как славный русский авианосец "Адмирал Кузнецов"

"Байрактары", говорите? Ну-ну": политтехнолог обозначил слабое место беспилотника", - новостью с таким заголовком, наконец, прокомментировали случившееся российские СМИ, и на душе жителей Донбасса сразу стало покойно, потому что если уж даже русский политолог знает слабое место беспилотника, то кто его не знает! По словам политолога, это самое слабое место заключается в прекращении Россией поставок энергетического угля в Украину: всем известно, что "Байрактары" работают на угле, как славный русский авианосец "Адмирал Кузнецов". По столбам черного дыма легко обнаружите их, а уничтожите еще проще, подчеркивает мыслитель, ведь у них низкая скорость, подпрыгнул и сбил саперной лопаткой, ну или бутылкой еще можно кинуть, хорошенько ее перед этим выпив.

Боевой дрон называется страшным словом "Байрактар", что в переводе с турецкого означает "Рюски попа пиф-паф"

Многие считают, что репутация ржавого турецкого хлама, сбагренного киевской хунте хитроумным Эрдоганом, чтобы не тратиться на утилизацию, сильно демонизирована тем фактом, что украинцы, закупив "Байрактары", не стали переименовывать их во что-то реально посконное. Если бы эти дроны, например, приобрела русская армия, она бы мгновенно назвала их "Вяликая Победа" или там, допустим, "Патриарх Кирилл", и уже через несколько месяцев уверяла бы подданных, что это целиком и полностью разработка Акционерного общества "Уралвагонзавод", не имеющая аналогов в мире, а турки вообще отстали от нее лет на тридцать, исход третьей мировой предрешен; еще через полгода "Патриарх Кирилл", правда, летал бы у русских, как говно и палки, но такова цена вяличия.

Бравые ополченцы Донбасса избавились от детского страха "Байрактаров" и стали еще более сильными и смелыми, чем всегда

Однако если боевой дрон называется страшным словом "Байрактар", что в переводе с турецкого означает "Рюски попа пиф-паф", какой-нибудь особо впечатлительный ополченец в отдельных случаях может нет-нет да и испугаться, как это кое-где у нас порой случилось в первый раз, когда полчища фашистских беспилотников устроили кровавый налет на детский дом и поломали игрушечную пушечку, с которой донецкие русские девочки игрались в мир. Поначалу российские СМИ, недооценив слабость украинской армии, разразились заголовками типа "Турецкие "Байрактары бьют по Донбассу". Уже на следующий день неизгладимое впечатление на ополченцев произвела многозначительная зловещая новость "Беспилотник ВСУ направляется в сторону Донбасса - фото", из-за которой молодые республики едва не стали пожилыми и очень седыми республиками.

Третьей подобной новости Лугандон бы не перенес, поэтому на передний край борьбы с турецкими побрякушками вышли боевые политологи, быстро объяснившие , что любой мало-мальски подготовленный стрелок из рогатки может сбить сколько угодно "Байрактаров", хоть среди ночи его разбуди. Как бы в доказательство этой безупречной теории русская армия провела в Астраханской области учения систем ПВО, в ходе которых ловко сбила все воображаемые "Байрактары", в роли которых выступали табуретки с надписью "Бойроктар", подбрасываемые дневальным, а Роспотребнадзор запретил ввоз мандаринов из Турции (как известно, кроме упомянутого выше угля, "Байрактары" могут также работать на мандариновых корочках), тем самым подорвав турецкую экономику, которая, как оказалось, все это время травила русских людей содержащимся в цитрусовых пестицидом "Хлорпирифос".

Так русские люди перестали умирать от турецкой мандариновой отравы, а бравые ополченцы Донбасса избавились от детского страха "Байрактаров" и стали еще более сильными и смелыми, чем всегда. И это они еще "Джавелинов" толком не нюхали.

Василий Рыбников