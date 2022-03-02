Спасатели решили обратиться к украинцам через СМС-сообщение.

На телефоны украинцев начали приходить сообщения от отправителя DSNS UKR. За такие сообщения спасатели обращаются с просьбой не трогать подозрительные предметы, похожие на боеприпасы, а в случае обнаружения такой находки срочно сообщать в профильные учреждения.

Сообщается, что если на улице были обнаружены какие-то подозрительные вещи, похожие на боеприпасы, к ним ни в коем случае не следует подходить, двигать их или пытаться обезвредить.

В таком случае стоит отойти на безопасную дистанцию, и позвонить по номеру 101, 102, 0800507028.

Отметим, ранее в распоряжении Вооруженных сил Украины оказались планировочные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского Флота Российской Федерации.

Среди полученных документов рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, список личного состава и тому подобное.

Напомним, 2 марта в Николаеве захватили в плен российских военных. Украинские военные спросили, зачем военный РФ приехал в нашу страну воевать. Тот подтвердил, что их зомбируют пропагандой о "террористах" в Украине.

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