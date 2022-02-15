По словам Романенко, угроза российского наступления будет существовать, пока Путин не уйдет из Кремля.

Угроза российского вторжения в Украину будет существовать на протяжении правления в Кремле Владимира Путина.

Такое мнение высказал бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в комментарии "Фактам".

"Открытое вторжение России в Украину, возможно, начнется уже завтра (сегодня, 15 февраля, - УНИАН). Но может быть и послезавтра, и через неделю, и через месяц. Угроза полномасштабного вторжения не исчезнет, даже если дату начала войны в Кремле перенесут на более поздний срок. И так будет продолжаться, пока есть Путин", - говорит он.

Отвечая на вопрос о наиболее вероятном сценарии вторжения российской армии, генерал допустил с высокой долей вероятности ракетные обстрелы.

"Россия имеет на своем вооружении комплексы "Искандер", "Калибр". Целями ракетного обстрела будут не столько склады, сколько пункты управления и наши ПВО. После ракетного обстрела Россия может поднять в небо ударную авиацию: вертолеты, самолеты. Уже после этого в ход пойдут наземные войска", - рассказал Романенко.

Он также добавил, что запад точно не будет посылать свои войска в Украину, однако есть слабая надежда на помощь в защите воздушного пространства.

"Наши западные партнеры пока не готовы воевать с Россией за Украину ни на земле, ни в небе. Если же Путин, захватив Украину, пойдет дальше, на страны, которые являются членами НАТО, то в таком случае они готовы будут вступить в военное противостояние. Но за Украину Запад воевать не будет", - резюмировал он.

Угроза нового вторжения России в Украину - что нужно знать

Власти РФ обострили ситуацию на границе с Украиной осенью прошлого года.

В начале февраля 2022-го глава Минобороны нашей страны Алексей Резников сказал, что вдоль всей границы Украины со стороны России, Беларуси и захваченных территорий находятся 140 тысяч военнослужащих.

Позже издание Spiegel сообщило, что Центральное разведывательное управление США и американские военные обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО. СМИ узнали, что РФ может атаковать Украину 16 февраля.

В то же время агентство Bloomberg написало, что новая агрессия против Украины может начаться 15 февраля.

Власти Европейского союза и Штатов обещали, что в случае вторжения России в Украину против РФ введут серьезные санкции.

Напомним, Россия уже шла на агрессивные шаги против украинского государства - захватила Крым и ворвалась на часть Донбасса.