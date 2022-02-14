Западная разведка фиксирует увеличение количества боевиков, работающих на спецслужбы РФ.

Разведка стран-членов НАТО зафиксировала в Украине увеличение количества российских боевиков, подчиненных российским спецслужбам.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на три неназванные источники в оборонных ведомствах западных стран.

По данным источников, Россия может использовать боевиков для провокаций с целью создания повода для начала широкомасштабного вторжения. Боевики могут получить от кураторов из России задания разного формата, в частности посеять смятение среди населения или готовить убийства конкретных людей с применением особого вида оружия.

Западные разведки отмечают, что в Украину прибывают боевики из различных российских частных военных компаний. Они контактируют с руководством разведывательных ведомств России, в частности с ФСБ и ГРУ Минобороны России.

Один из источников агентства сообщил, что во временно оккупированный Донецк прибыл бывший офицер ГРУ РФ, участвовавший в боевых действиях в составе ЧВК "Вагнер". Эти "вагнеровцы" руководят процессом транспортировки оружия и военной подготовки боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Источники также отмечают, что на границе Украины с Россией якобы расположено подразделение боевиков "Вагнер", которые недавно прошли тренировку на базе ГРУ в Краснодарском крае. С начала 2022 года присутствие других российских ЧВК на территории Украины значительно увеличилось.

Угроза нового вторжения России в Украину - что нужно знать

Власти РФ обострили ситуацию на границе с Украиной осенью прошлого года.

В начале февраля 2022-го глава Минобороны нашей страны Алексей Резников сказал, что вдоль всей границы Украины со стороны России, Беларуси и захваченных территорий находятся 140 тысяч военнослужащих.

Позже издание Spiegel сообщило, что Центральное разведывательное управление США и американские военные обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО. СМИ узнали, что РФ может атаковать Украину 16 февраля.

В то же время агентство Bloomberg написало, что новая агрессия против Украины может начаться 15 февраля.

Власти Европейского союза и Штатов обещали, что в случае вторжения России в Украину против РФ введут серьезные санкции.

Напомним, Россия уже шла на агрессивные шаги против украинского государства - захватила Крым и ворвалась на часть Донбасса.

Вас также могут заинтересовать новости: