Ситуация находится под контролем, но Силы обороны Украины вынуждены отходить из малых сел, где россияне все сносят, подчеркнул аналитик.

Фронт на востоке не сыпется, и у российских захватчиков нет значительных прорывов, но Силы обороны Украины сознательно постепенно отходят по ряду причин.

Об этом руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал в эфире информационного марафона "Единые новости". В частности, у него спросили, что позволяет россиянам продвигаться на востоке и оккупировать украинские населенные пункты.

"Надо объяснить, почему так происходит. Это происходит еще и потому, что украинские войска сознательно постепенно отходят с некоторых позиций. Если мы посмотрим на населенные пункты - это не все населенные пункты даже уровня Угледара. Кое-где, это небольшие населенные пункты, именно которые очень трудно удерживать. То есть, представьте, если в городах можно зацепиться за оборону, то маленькие села очень трудно удерживать очень долго в обороне", - сказал Мусиенко.

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Эксперт пояснил, что враг применяет авиацию и другие средства, которыми практически сносит все в тех малых населенных пунктах, и соответственно, там зацепиться сложно. "Плюс открытые участки, а нужно спрятаться", - сказал Мусиенко.

Также он заявил, что растут российские атаки с применением бронетанковых групп, чего раньше не было, особенно на открытой местности:

"Россия атакует на открытой местности. Они спешат, в этом смысле, но пока не заходят в крупные населенные пункты".

Эксперт отметил, что за Угледаром, который захватили россияне, расположены открытые участки.

"Удержать их, даже имея соответствующие защитные рубежи - это вопрос времени, если враг имеет значительное преимущество. Пока что, враг имеет такое преимущество. Они давят. Наши войска постепенно отходят. Это называется сдерживание, сдерживающие операции. Сдерживать так, чтобы не посыпался фронт, чего не допускают Вооруженные силы, и так, чтобы враг не совершил стремительный прорыв. И куда отходят постепенно? Оттягиваются к большим населенным пунктам, где защищаться легче", - подчеркнул Мусиенко.

Он добавил, что в больших населенных пунктах есть определенная застройка, и операторам беспилотников в этих условиях лучше работать. Можно спрятаться и быть менее заметным для врага.

"И поэтому, наша оборона глобально будет проходить по таким рубежам, где есть большие населенные пункты. Относительно большие, точно больше, чем небольшие села, в которых враг сейчас продвигается", - сказал он.

Эксперт добавил, что оккупанты сейчас ставят себе задачу, что пока позволяют погодные условия, максимально продвигаться по открытым участкам для того, чтобы создать угрозу окружения и полуокружения. Например, так они действуют на Покровском направлении.

"А дальше ждать момента, когда непосредственно атаковать Покровск как было с Авдеевкой. Точно так же подобно. Потому что зайти сейчас в Покровск - это ввязаться в бои. Это постоянно подпитывать ресурс, как они думают. И это, что? Это создает картинку того, что наступление приостановилось. Он уперся, например, в Покровск или в Курахово", - добавил Мусиенко.

По его словам, если сунуть вперед открытыми участками и постоянно отчитываться о захвате сел, то будет создаваться впечатление "ничего себе продвижения".

В то же время, глобально это продвижение не совсем решает оперативно-стратегические задачи, но позволяет получать тактические успехи. "Мы, к сожалению, вынуждены отходить, но это вынужденная мера в текущих условиях. Вот так складывается ситуация. Но она, в принципе, на сегодня, находится под контролем. То есть, она не является какой-то такой, что у нас сыпется фронт или есть значительные прорывы фронта. Вот это самое важное", - подчеркнул Мусиенко.

Продолжается война в Украине - что сообщалось

Ранее издание The New York Times, анализируя ход войны в течение последнего года, писало, что в условиях значительного численного превосходства врага Украина вынуждена прибегать к тактике медленного отступления с ожесточенными боями, пытаясь истощить агрессора. Финал войны определится не тем, кто контролирует руины городов, а способностью продолжать борьбу.

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