Батарея самоходных артиллерийских установок осуществляла стрельбы по координатам, которые предоставлялись с беспилотников.

Расчеты самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", которые подчинены Командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины, осуществили огневую поддержку подразделению морской пехоты, который провел тренировку по отражению наступления морского десанта условного противника.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Мероприятия по слаживанию подразделений, выполняющих боевые задачи вдоль административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым проходят на одном из общевойсковых полигонов Херсонской области.

По легенде учений военнослужащие батареи самоходных артиллерийских установок перед занятием позиций преодолевали препятствия, зараженный участок местности и отражали нападение условной диверсионной разведывательной группы.

"Следует отметить, что главным условием для успешного выполнения боевой задачи была быстрая смена позиций. Обусловлено это было тем, что по имеющейся информации условный противник имеет на вооружении современные средства разведки и высокоточное артиллерийское вооружение", – отметил командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам командующего, батарея самоходных артиллерийских установок осуществляла стрельбы по координатам, которые предоставлялись с беспилотных летальных аппаратов.

"Расчеты беспилотной авиации провели разведку и обнаружили наиболее важные цели. Координаты, которые передавались в режиме реального времени, позволили провести как меткое одиночное огневое поражение целей, так и стрельбу залпами для поражения больших участков территории. С чем артиллеристы справились хорошо", – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Автор: Григорий Бондарь