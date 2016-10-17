В течение дня боевики 18 раз обстреливали позиции ВСУ, больше всего – на Мариупольском направлении
С полуночи и до 18 часов в районе проведения антитеррористической операции российско-оккупационные войска 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
«В течение дня в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 18 случаев открытия огня по позициям Вооруженных сил Украины», - отмечается в сообщении.
В частности, на Мариупольском направлении произошло 13 обстрелов. По защитникам Талаковки боевики применяли минометы 120 и 82 калибров, вооружение БМП.
В штабе отметили, что ствольная артиллерия калибра 122 мм, минометы обоих калибров были задействованы в Широкино и Водяном, а в Новотроицком боевики применили стрелковое оружие.
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На Луганском направлении произошли две вооруженные провокации против сил АТО. «В направлении подразделений Вооруженных сил Украины в Новоалександровке враг вел огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.
На Донецком направлении зафиксированы три обстрела украинских позиций. В частности, в районе Авдеевки и Луганского боевики стреляли по украинским позициям из стрелкового оружия и гранатометов, а в Верхнеторецком – из минометов.