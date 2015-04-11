Минобороны: В зоне АТО нет добровольческих объединений, все переведены в ряды ВСУ или Нацгвардии

В зоне проведения антитеррористической операции на сегодняшний день все военные подразделения переведены в ряды Вооруженных Сил Украины или регулярных частей Национальной гвардии.

В этом заверил Министр обороны Украины генерал-полковник Степан Полторак, сообщает пресс-служба ведомства.

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По словам руководителя оборонного ведомства, никаких добровольческих или других вооруженных объединений в районе проведения боевых действий и на линии разграничения нет, отмечается в сообщении.