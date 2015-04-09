ОБСЕ не может подтвердить отвод тяжелого вооружения от линии разграничения на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не может верифицировать отвод тяжелого вооружения от линии разграничения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель СММ ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив сегодня на брифинге в Киеве.

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«СММ наблюдает за отводом от линии соприкосновения к местам планируемого хранения и дислокации вооружений ... Но мы еще не можем представить верификацию этого отвода», - сказал он.

«Для того, чтобы СММ смогла подтвердить этот отвод, нам нужно узнать точно, куда доставили тяжелое вооружение и те места, где оно хранится, а также пути его отвода», - добавил Боцюркив.