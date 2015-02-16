Саперы за три недели обезвредили 679 боеприпасов на Донбассе

14:00, 16 февраля 2015
Война
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Саперы с 28 января изъяли и обезвредили на 679 боеприпасов на востоке Украины.

УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеНа Луганщине силы АТО уничтожили большой склад боеприпасов боевиков"Продолжается восстановление мирной жизни на Донбассе. С 28 января пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли 679 боеприпасов на востоке страны и обследовали почти 20 га территорий. В первую очередь были изъяты и обезврежены реактивные и артиллерийские снаряды, гранаты, минометные мины, осколочные гранаты, кассетные элементы и противотанковые гранаты", - сообщил Лысенко.

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