Продлится выставка хризантем в столице до 31 октября 2023 года.

На "Певческом поле" на территории Печерского ландшафтного парка в Киеве с 22 сентября 2023 года проходит традиционная ежегодная выставка хризантем.

Как отмечают организаторы мероприятия, в этом году она получила название "Магический сад", а ее главными героями стали добрые и злые персонажи легенды о мифических созданиях, оберегающих флору и фауну на Земле.

В этом году посетителям выставки предлагают полюбоваться масштабными инсталяциями со сказочными героями, цветочными композициями и яркими фотозонами. Также на территории парка действуют несколько фудкортов и сувенирных лавок.

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Среди нынешних нововведений – информационные стенды возле каждой инсталляции, рассказывающие о героях выставки.

Стоит отметить, что в этом году выставку удалось начать на месяц раньше, чем в прошлом году благодаря теплой погоде – хризантемы распустились уже в конце сентября.

Когда и как работает новая выставка хризантем в Киеве

Выставка хризантем "Магический сад" на Певческом поле в Киеве работает ежедневно с 10:00 до 19:00 по адресу ул. Лаврская, 31 (возле Киево-Печерской лавры).

Стоимость взрослого билета составляет 200 гривень (с 15 лет), детского – 100 гривень (дети до 3-х лет – бесплатно). Также предусмотрен бесплатный вход для льготных категорий: пенсионеры (вход бесплатный каждый понедельник и вторник), люди с инвалидностью 1 и 2 группы, военные. Приобрести билеты можно как на входе в парк, так и онлайн.

Продлится выставка до 31 октября 2023 года.

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