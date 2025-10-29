На Канарских островах все чаще фиксируют появление опасных морских видов.

На острове Фуэртевентура, входящем в состав Канарского архипелага, обнаружили синего краба, который обычно обитает у побережий Северной и Южной Америки. Ранее из-за других опасных

Инвазивный вид заметили на западном побережье острова - в небольшом рыбацком поселке Пуэртито-де-лос-Молинос. Хотя этот вид и раньше видели на Канарах, подобные случаи остаются единичными, пишет Express.

Экологи выразили обеспокоенность, ведь синий краб (Callinectes sapidus) представляет угрозу для местной морской фауны. Речь идет о том, что взрослые особи питаются рыбой, моллюсками, другими крабами, креветками, головоногими и даже водорослями. Это означает, что "пришелец" способен нанести серьезный ущерб экосистемам, потому что он чрезвычайно приспособительный и способен быстро распространяться по новым средам.

"Сейчас за крабом наблюдает Red de Detección Temprana de Especies Exóticas - официальная сеть раннего выявления экзотических видов, которая занимается их идентификацией, контролем и, при необходимости, полным уничтожением", - говорится в статье.

Отмечается, что в последние годы на Канарских островах все чаще фиксируют появление опасных или инвазивных морских видов. Среди них - крылатки, рыба-еж и различные виды медуз, которые представляют риск как для морских обитателей, так и для людей.

В некоторых районах побережья из-за появления ядовитых крылаток, известных своими жалкими колючками, экологи усилили мониторинг, а скопления медуз иногда даже приводят к временному закрытию пляжей.

В начале этого года на пляже Лас-Тереситас в Санта-Крус-де-Тенерифе подняли желтый флаг после того, как на берегу обнаружили несколько колоний португальского кораблика (Physalia physalis). Его укус может вызвать сильную боль, мышечные спазмы, а в тяжелых случаях - даже поражение нервной системы или сердца. На пляже также подняли специальный фиолетовый флаг, предупреждающий отдыхающих об опасной морской фауне.

Несмотря на то, что португальского кораблика часто называют медузой, на самом деле это сифонофора - колония отдельных организмов, которые движутся вместе под действием ветра и морских течений.

"Португальский кораблик не является естественным обитателем Средиземного моря, он живет в Атлантическом океане, преимущественно в тропических водах. Однако при определенных климатических условиях его могут занести через Гибралтарский пролив к средиземноморским побережьям", - пояснили в фонде Aula del Mar Mediterráneo.

Синий краб - что известно

Напомним, ранее экологи сообщали, что на северо-западном побережье Черного моря зафиксировано активное распространение синего краба, который угрожает местным видам моллюсков, мелких ракообразных и молоди рыб.

Говорилось, что этот хищный вид родом из Атлантики, он стремительно продвигается от турецких и болгарских берегов по направлению к украинскому побережью и дельте Дуная. Опасность в том, что синий краб угрожает местным видам моллюсков, мелких ракообразных и молоди рыб. То есть, он нарушает баланс прибрежных экосистем, особенно в условиях изменения климата, к которым хорошо адаптируется.

