Этот город является вторым по величине в Болгарии.

Большинство людей считает, что древнейшая цивилизация в Европе расположена в Греции или Италии, однако есть город, который возник раньше, примерно на 3000 лет. Речь идет о болгарском городе Пловдив, который является старейшим городом Европы и датируется по меньшей мере 6000 годом до нашей эры, пишет Express.

Поселение началось в районе города под названием Небет-тепе на одном из холмов Пловдива. Сейчас его считают важнейшим ранним поселением периода между каменным и новым каменным веком, который начался примерно в 4300 г. до н.э. Позже город возник вокруг этого поселения, его укрепили фракийцы во время железного века, около 1200 года до н.э.

"Фракийцы были индоевропейским народом, говорившим на индоевропейском языке и жившим в юго-восточной Европе и северо-западной Анатолии - полуострове Турции, расположенном в Западной Азии. В основном они жили на территории современной Болгарии, Румынии, северной Греции и северо-западной Турции. После укрепления город был переименован в Евмолпию в честь царя Евмолпа, который правил около 1200 г. до н.э.", - рассказали в Express.

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Уже в 342 году до н.э. в Золотой век Афин Евмолпию завоевал Филипп II, отец Александра Македонского, поэтому она была переименована в Филиппополь.

После восстановления Филипп II расширил и еще больше укрепил город, превратив его в важнейший город в то время, который был известен под названием Танес.

"Более широкая городская территория Пловдива росла в результате торговли и благодаря его выгодному военному положению, которое было естественным образом укреплено. Для сравнения, старейшим городом Греции и вторым старейшим городом Европы являются Афины, но он датируется лишь 3000 годом до нашей эры", - отметили в материале.

В издании добавили, что сейчас современный Пловдив является важным городом и вторым по величине в Болгарии, он находится в 150 километрах к юго-востоку от столицы Софии. В 2017 году население города достигало около 343 тысяч жителей.

Также Пловдив является важным, экономическим, транспортным, культурным и образовательным центром.

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