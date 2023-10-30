На видео видно, как танк ЦАХАЛа атакует машину на этой дороге.

Утром 30 октября израильские танки добрались до окрестностей города Газа и перерезали ключевую автомагистраль Палестины.

Как сообщает The Times of Israel со ссылкой на военного корреспондента Эмануэля Фабиана и очевидцев, танки были замечены в районе Зайтун.

Фабиан опубликовал видео, на котором танк ЦАХАЛа атакует машину на дороге Салах-ад-Дин вблизи города Газа.

Отмечается, что эта автомагистраль является главной дорогой сектора Газа, соединяющей территорию от КПП Рафах на юге до КПП Эрез на севере. Дорога названа в честь мусульманского полководца 12-го века.

Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости

Напомним, на днях спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари объявил о расширение наземной операции в Секторе Газа и переход к следующей фазе войны.

Вчера советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан назвал реальным риск того, что арабо-израильский конфликт перерастет в региональный.

"Президент был очень откровенен по этому поводу: если американские войска будут атакованы Ираном и его приспешниками, мы ответим... и я думаю, что иранцы поняли наше сообщение", - заявил он.

Вас также могут заинтересовать новости: