Девушку подвел чемодан с колесиками, который не влез в измерительную рамку.

Путешественница из Лондона по имени Кей нарвалась на штраф в 75 евро, после того как нарушила малоизвестное правило ирландского лоукостера Ryanair.

Как рассказала девушка в коментарии MailOnline Travel, она путешествовала из Дублина (Ирландия) в Лондон (Великобритания) с чемоданом на колесиках, который соответствовал требованиям бюджетного авиаперевозчика по габаритам.

В частности, у путешественницы была оплачена услуга Priority, которая позволяла ей взять бесплатно на борт две единицы ручной клади – одну маленькую сумку (40 x 20 x 25 см) и одну большую сумку (до 10 кг, максимальные размеры 55 x 40 x 20 см).

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Однако когда ее попросили поставить чемодан в измерительную рамку, одно из его колес слегка выехало за линию, а потому персонал авиакомпании расценил это как превышение допустимых размеров.

После полета путешественница отправила в службу поддержки Ryanair фото своего багажа в рамке, однако там перед ней лишь извинились, одновременно подтвердив, что с нее взыскали штраф абсолютно законно.

"Мы хотели бы отметить, что, судя по предоставленной вами фотографии, багаж, по-видимому, выходит за пределы отмеченной линии внутри калибратора. Для справки, багаж должен полностью оставаться в пределах синей зоны и не пересекать сине-желтую линию", – заявили представители авиакомпании.

Позже Кей заявила, что этот инцидент отвратил ее от повторных полетов с Ryanair.

"Это заставило меня почувствовать себя объектом преследования и создало ощущение, что качество обслуживания клиентов для них вообще не имеет значения. Я купила билет Priority с двумя ручными кладями, и все же они заставили меня заплатить €75/£62, хотя не было никого, кто мог бы отнести мою сумку в багажное отделение, поэтому я все равно взяла ее с собой в самолет, где она поместилась на багажной полке над моим сиденьем. Это заставило меня думать, что Ryanair заботятся только о деньгах. Я летала с ними много лет, но больше не буду летать с ними. Я бы предпочла отдать свои деньги авиакомпании, которая больше уважает своих клиентов", – пожаловалась девушка.

Как сообщал УНИАН, ранее Ryanair оштрафовал пассажирку на 60 евро за бутылку воды, прикрепленную с внешней стороны рюкзака.

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