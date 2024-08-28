От правильного выбора места отдыха в Греции во многом зависит то, как пройдет ваш отпуск.

Греция ежегодно манит миллионы туристов своей древней историей, уютными тавернами, увитыми виноградом, и живописными пляжами. Особой популярностью пользуются многочисленные греческие острова, самые известные из которых уже даже не выдерживают наплыва гостей.

Эксперт по путешествиям в Грецию из Нидерландов Софи Янсен, которая навсегда влюбилась в эту страну, побывав там на отдыхе с родителями еще ребенком, в разговоре с Daily Mail раскрыла основные ошибки новичков и дала дельные советы по максимальному использованию того, что могут предложить острова Греции.

В частности, она рассказала, почему расписание паромов является ключом к идеальному отдыху на греческом острове, какие блюда местной кухни стоит попробовать, как заказать греческий кофе, можно ли пить водопроводную воду и какой стоит брать с собой чемодан.

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Выберите правильный остров

"Греция – большая и разбросанная страна с 227 обитаемыми островами, и каждой ее части есть что предложить", – рассказала Софи.

В то же время она предупредила: даже если какой-то конкретный остров выглядит идеально, он может оказаться неподходящим местом именно для вас.

"Узнайте, подходит ли это место для месяца, в который вы собираетесь, количества дней, которые вы хотите провести, вида транспорта, который вы рассматриваете, типа мероприятий, которыми вы хотите заняться, и, конечно же, вашего бюджета. Не каждый остров бюджетен или дружелюбен по отношению к детям, а некоторые острова менее подходят, если вы не можете арендовать машину", – пояснила эксперт.

Проверьте расписание паромов

"Не бронируйте отели, пока не посмотрите расписание и графики паромов. Не все острова связаны друг с другом. Поэтому убедитесь, что у вас нет невозвратной брони отеля, прежде чем выяснять, как добраться из пункта А в пункт Б", – предупредила Софи.

Чтобы узнать маршруты и графики движения судов, она рекомендует использовать сайт ferryhopper.com.

Возьмите чемодан нужного размера

"Конечно, если вы останавливаетесь в одном отеле на две недели и вас перевозят в него из аэропорта, возьмите с собой большой чемодан. Однако, если вы собираетесь путешествовать по островам или посещать города с центрами, свободными от автомобилей, с булыжной мостовой или большим количеством лестниц (например, Санторини), лучше всего взять с собой немного вещей", – рассказала путешественница.

Например, у Софи есть "простое правило" для труднодоступных мест – "не берите с собой то, что вы не сможете унести сами".

Будьте осторожны с водопроводной водой

Эксперт по Греции предупредила, что на небольших островах можно использовать воду для чистки зубов, но она не предназначена для потребления.

Туристы могут купить питьевую воду в супермаркете, но Софи советует обращать внимание на колодцы на островах, которые бесплатны.

Проверьте время работы магазинов

"Туристические магазины открыты каждый день, весь день, до поздней ночи. То же самое касается супермаркетов и минимаркетов, хотя крупные супермаркеты закрыты по воскресеньям", – рассказала эксперт.

Однако другие магазины, по ее словам, могут закрываться на "время сиесты" примерно с 14:00 до 17:00 или 18:00, поэтому лучше не планировать поход за покупками в это время.

"В целом, вежливо сохранять тишину во время "сиесты" в жилых районах, так как многие греки в это время на самом деле спят. Вечером они снова выходят и поздно едят (около 21:00–22:00)", – объясняет Софи.

Загрузите офлайн-карту

"Вы можете оказаться без стабильного интернет-соединения, находясь в машине и нуждаясь в GPS. Лучше всего загрузить офлайн-карту острова на свой телефон", – предупредила путешественница.

В то же время она призвала никогда не доверять слепо этим приложениям: "Они едва ли различают асфальтовые и грунтовые дороги и иногда отправляют вас по проселочным дорогам и переулкам, которые могут быть действительно неудобны. Или по дороге, которая заканчивается тупиком и никуда не ведет".

Попробуйте греческие кофе и кухню

"Греция – это не только гирос и сувлаки, а ееисторически сложившаяся кухня основана на овощах", – говорит Софи.

Она рекомендует отправляться в "mezedopoleio" или "tsipouradiko" – рестораны, где подают блюда в стиле мезе поменьше или "греческую версию тапас" для групп.

"Так вы сможете попробовать больше блюд, а счет в итоге окажется дешевле. В конце ужина вам, скорее всего, принесут бесплатную сладость или порцию алкоголя, которую вам придется вежливо принять!", – рассказала девушка.

Что касается кофе, Софи рекомендует попробовать фраппе (холодный напиток, приготовленный из растворимого кофе) или freddo cappuccino (холодный капучино с холодной молочной пеной сверху).

Она также добавила, что греческий кофе бывает трех уровней сладости: "sketo" – без сахара, "metrio" – среднесладкий, "glyko" – сладкий.

Как сообщал УНИАН, ранее блогер назвал фразу, которую никогда не стоит говорить в Греции, поскольку она "приводит местных в ярость".

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