Меньше, чем полгода назад Microsoft выпустила свою новую "операционку" Windows 11. Накануне компания представила первое крупное обновление для нее, добавив в систему множество интересных нововведений.
Но, внезапно, в сети всплыла информация о начале разработки Windows нового поколения. Журналисты техпортала Ghacks. отмечают, что новая винда будет "совершенно другой операционной системой".
Специалисты также перечислили главные отличия Windows 12 от 11:
Microsoft планирует отказаться от части старой основы, на которой были разработаны ранние операционные системы, включая Windows 11;
- Home и Pro-версии Windows 12 потребуют обязательного наличия зарегистрированной учетной записи Microsoft;
- Также новая "винда" будет нуждаться в наличии чипа безопасности Microsoft Pluton и криптографического чипа TPM 2.0;
- Часть наработок из упрощенной ОС Windows 10X будут перенесены в новую версию, чтобы система могла работать на низкопроизводительных компьютерах.
О сроках выхода следующей ОС пока говорить слишком рано. Журналисты отмечают, что поддержка "десятки" продлится как минимум до 2025 года, а срок окончания поддержки актуальной Windows 11 еще не указан. Вероятно, ОС будет получать обновления вплоть до следующего поколения.
Накануне Google выпустила Chrome OS Flex – новую операционную систему, призванную подарить вторую жизнь компьютерам с устаревшим железом. Она доступна всем желающим на Windows-ПК и Макбуках, а ее установка занимает "считанные минуты".