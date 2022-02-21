Ожидается, что в новую версию Windows будут перенесены многие наработки из упрощенной Windows 10X.

Меньше, чем полгода назад Microsoft выпустила свою новую "операционку" Windows 11. Накануне компания представила первое крупное обновление для нее, добавив в систему множество интересных нововведений.

Но, внезапно, в сети всплыла информация о начале разработки Windows нового поколения. Журналисты техпортала Ghacks. отмечают, что новая винда будет "совершенно другой операционной системой".

Специалисты также перечислили главные отличия Windows 12 от 11:

Microsoft планирует отказаться от части старой основы, на которой были разработаны ранние операционные системы, включая Windows 11;

Home и Pro-версии Windows 12 потребуют обязательного наличия зарегистрированной учетной записи Microsoft;

Также новая "винда" будет нуждаться в наличии чипа безопасности Microsoft Pluton и криптографического чипа TPM 2.0;

Часть наработок из упрощенной ОС Windows 10X будут перенесены в новую версию, чтобы система могла работать на низкопроизводительных компьютерах.

О сроках выхода следующей ОС пока говорить слишком рано. Журналисты отмечают, что поддержка "десятки" продлится как минимум до 2025 года, а срок окончания поддержки актуальной Windows 11 еще не указан. Вероятно, ОС будет получать обновления вплоть до следующего поколения.

Накануне Google выпустила Chrome OS Flex – новую операционную систему, призванную подарить вторую жизнь компьютерам с устаревшим железом. Она доступна всем желающим на Windows-ПК и Макбуках, а ее установка занимает "считанные минуты".

Вас также могут заинтересовать новости: