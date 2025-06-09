Курс гривни к евро установлен на уровне 47,37 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 10 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,49 грн/долл., то есть гривня ослабла на 9 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 47,37 грн за один евро, то есть гривня потеряла 10 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,54/41,57 грн/долл., а евро - 47,40/47,42 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 9 июня снизился на 8 копеек и составляет 41,59 гривни за доллар, а курс евро не изменился и составляет 47,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,99 гривни, а евро - по курсу 46,80 гривни за единицу иностранной валюты.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составлял 41,42 грн/долл., а продать доллар можно было по курсу 41,35 гривни. Курс наличного евро в обменниках составлял 47,65 грн/евро, а курс продажи - 47,47 грн/евро.

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро 9 июня составляла 105 680 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 376 650 грн.

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