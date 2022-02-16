Это бесплатный способ модернизировать старое устройство, утверждает поисковый гигант.

Компания Google представила Chrome OS Flex – новую операционную систему, призванную подарить вторую жизнь компьютерам с устаревшим железом.

Она доступна всем желающим на Windows-ПК и Макбуках, а ее установка занимает "считанные минуты", пишет Gizmochina.

Фактически Chrome OS Flex представляет собой проапгрейднутую версию базовой Chrome OS. Она основана на том же исходном коде, поэтому обновление обеих операционок будет происходить практически синхронно. Другими словами, пользователи получают доступ ко всем возможностям "хрома", фирменному голосовому ассистенту и, само собой, магазину Google Play.

В первую очередь она ориентирована на компании и школы, которые редко закупают новые ПК, но установить ее могут и обычные пользователи. После установки старое устройство начнет включаться и работать быстрее, поскольку Chrome OS Flex не требовательна к железу.

Минимальные требования:

Процессор Intel или AMD (32 или 64 бита);

Накопитель на 16 ГБ;

4 ГБ оперативной памяти.

Как установить Chrome OS Flex

Устанавливается она привычным способом. На официальном сайте проекта необходимо скачать образ операционной системы, а затем установить его с помощью USB-накопителя;

Далее нужно зайти в BIOS и в настройках разрешить загрузку компьютера с внешних USB-накопителей.

Ранее УНИАН делился простыми советами, как ускорить медленный ноутбук или ПК на Windows. Замедлять работу устройства могут программные сбои, мусор или другие проблемы, для решения которых необязательно обращаться в мастерские.

Также мы рассказывали, как вернуть файлы после удаления из "Корзины". Если поверх стертых данных ничего не записывалось, это дело нескольких минут.

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