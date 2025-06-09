Ожидается, что реализация стратегии принесет дополнительные миллиарды долларов в ВВП государства.

Правительство утвердило стратегию развития сферы электронных коммуникаций до 2030 года. В частности, она предусматривает внедрение инноваций 5G, а также восстановление всех поврежденных мобильных и фиксированных сетей. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в своем Telegram-канале.

"До 2030 года сосредотачиваемся на развитии стабильной связи и интернета, чтобы обеспечить каждого украинца доступом к цифровым услугам. Также в фокусе - создать условия для масштабирования инноваций 5G, IoT (Internet of Things - комплекс устройств, взаимодействующих между собой с помощью сети связи, - УНИАН) и онлайн-образования для развития национальной экономики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это первая стратегия развития сферы за время независимости, который разработали в Минцифры вместе с представителями рынка.

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Эта дорожная карта предусматривает:

восстановление 100% поврежденных мобильных и фиксированных сетей в регионах;

обеспечение 75% домохозяйств и 99% объектов социальной инфраструктуры фиксированным гигабитным интернетом;

обеспечение 98% населения качественной мобильной связью в каждом уголке страны. Средняя скорость передачи данных - 90+ Мбит/с;

синхронизацию украинского законодательства с европейским и присоединение к единой роуминговой зоне с ЕС.

В Минцифры отмечают, что в результате реализации стратегии планируется дополнительно создать 56 миллиардов долларов ВВП, которые усилят бюджет страны.

Связь в Украине - последние новости

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко заявил, что в Украине не планируют выключать мобильную связь во время воздушных тревог и российских обстрелов.

2 июня президент Владимир Зеленский подписал закон об имплементации норм законодательства ЕС по вопросам электронных коммуникаций. Таким образом Украина сделала еще один шаг на пути к присоединению к "Роумингу как дома". Так, в будущем украинцы смогут пользоваться услугами роуминга по цене домашнего тарифа, путешествуя в ЕС.

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