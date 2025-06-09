Сикорский отметил, что при Навроцком отношения Польши с США и Венгрией могут улучшиться.

Польша не откажется от поддержки Украины, несмотря на приход к власти нового президента Кароля Навроцкого. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в комментарии для Politico.

"Президентство остается в руках оппозиции. Президент Навроцкий представляет сторону (Партии права и справедливости) в польском политическом расколе, и я напоминаю вам, что большинство оборонных контрактов, которые мы сейчас финансируем, были подписаны при предыдущем правительстве, поэтому я ожидаю, что он будет поддерживать оборону. Он явно согласен с национальным консенсусом о том, что Россию нужно сдерживать", - сказал дипломат.

Сикорский отметил, что "популист на высшем посту" даже может помочь Польше наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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"Они утверждают, что у них лучшие отношения с Белым домом. Действительно, президент Навроцкий получил одобрение с фотографией. Теперь мы можем играть на двух фортепиано одновременно", - подчеркнул глава МИД Польши.

Сикорский добавил, что если Навроцкий сможет убедить Орбана в том, что Украину нужно поддерживать, что антиукраинские и антисанкционные вето должны быть сняты, что Украина должна быть интегрирована в Запад, его партия будет очень рада и поддержит избранного президента в этом вопросе.

Навроцкий выступил против вступления Украины в Евросоюз

Ранее новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что пока он не поддерживает вступление Украины в Европейский Союз. Тем не менее он подчеркнул, что Россия является самой большой угрозой для всего региона.

По словам Навроцкого, с одной стороны Польша должна поддерживать Украину в конфликте с Россией, но Киев должен понимать, что другие страны, такие как Польша и Венгрия имеют свои собственные интересы.

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