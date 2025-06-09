Некоторые люди считают, что желток лучше не есть.

По мере развития научных исследований и изменения рекомендаций по питанию пришло время разрешить великий спор о том, что лучше: яичные белки или цельные яйца. Некоторые люди предпочитают есть только яичные белки, полагая, что отказ от желтка полезнее для здоровья.

Диетолог и сертифицированный специалист по лечению и просвещению в области диабета Энн Э. Редвайн рассказала для UTPhysician, что единственные люди, которые получают пользу от употребления исключительно яичного белка, – это те, кому не нравится вкус яичного желтка.

"Нет никаких доказательств, подтверждающих необходимость ограничения употребления цельных яиц. Они являются отличным источником белка и питательных веществ. Употребляя только яичный белок, мы лишаемся множества важных питательных веществ", - говорит Редвайн.

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По ее словам, большинство витаминов, кальция, жира и холестерина содержатся в желтке. Цельное яйцо содержит 71 калорию и 6,3 грамма белка. В отличие от этого, яичные белки состоят в основном из белка и воды и практически не содержат жира и холестерина. Один яичный белок содержит около 17 калорий и 3,6 грамма белка.

Для чего нужно есть желток

Редвайн сказала, что желток содержит значительное количество витаминов A, D, E, K и витаминов группы B, а также железо и цинк. Желток также является основным источником холина, питательного вещества, необходимого для развития мозга, нервной передачи и здоровья костей. Хотя печень производит небольшое количество холина, большая часть холина в организме поступает из пищи, которую вы едите.

"Употребление двух яиц в день покрывает от 10% до 30% суточной потребности человека в витаминах", - сообщила диетолог.

Целые яйца также обладают уникальными преимуществами для зрения, потому что желток – источник лютеина.

Вреден ли холестерин в яйцах

Пожалуй, самый стойкий миф о яйцах касается холестерина, и многие люди до сих пор избегают их. В последние годы рекомендации по питанию в отношении потребления яиц значительно изменились. Исследования подтвердили, что употребление яиц не повышает уровень холестерина и риск сердечных заболеваний.

"Нам не нужно ограничивать потребление яиц. Они не вызывают сердечных заболеваний и не повышают уровень холестерина. Лецитин, фосфолипид, содержащийся в желтке яйца, снижает всасывание холестерина в кишечнике", - говорит Редвайн.

Ранее УНИАН писал, полезны ли вареные яйца для здоровья.

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