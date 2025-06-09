Разработчики пошли на такие меры, чтобы предотвратить попытки школьников сжульничать с помощью ИИ.

Самые популярные китайские чат-боты с искусственным интеллектом, такие как DeepSeek, временно отключили функцию распознавания изображений на время вступительных экзаменов в стране. Об этом пишет Bloomberg.

Гаокао считается самым важным экзаменом в стране, который длится три дня и определит всю дальнейшую жизнь студента. Поэтому местные компании пошли на такие меры, дабы предотвратить попытки школьников списать с помощью ИИ.

"Чтобы обеспечить справедливость вступительных экзаменов в колледжи, эта функция недоступна в период с 7 по 10 июня", – такое сообщение показывается в китайских чат-ботах. В 2025 году 13,4 млн китайцев будут сдавать экзамены для поступления в вузы.

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Некоторые чат-боты, например DeepSeek, все еще могут распознавать фото, но только при условии, что это не экзаменационные вопросы.

Гаокао жестко контролируется, чтобы гарантировать его честность и исключить любые попытки списывания. Bloomberg пишет, что в некоторых провинциях используют ИИ для наблюдения за абитуриентами: система отслеживает шепот, подозрительное поведение, попытки списывания и применение запрещенных на экзамене предметов.

Как УНИАН уже писал, в конце мая вышла улучшенная версия DeepSeek, которая на одном уровне c ChatGPT и Gemini. Разработчики уменьшились количество галлюцинаций, улучшили производительность и интерфейс.

Резкий рост популярности DeepSeek также привлек пристальное внимание китайских властей. Согласно данным The Information, опасаясь "утечки" технологий государство забрало паспорта у ключевых инженеров компании. Теперь они не могут легально покинуть территорию Китая, пока им не вернут документы.

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