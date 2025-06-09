'Украинская команда' продолжает поддерживать защитников - передали авто группе 'Гюрза', - Палатный

Волонтеры "Украинской команды" передали очередной внедорожник бойцам группы "Гюрза" на Запорожское направление. Об этом сообщил в Facebook руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Украинская команда" передала еще одну машину на передовую - бойцам группы "Гюрза". Это герои-разведчики, которые первыми видят врага. Они освобождали Харьковщину, защищали Донецкую область, а сейчас сдерживают орков на Запорожском направлении", - написал Артур Палатный.

Он отметил, что машина нужна бойцам для выполнения боевых задач.

"Успешные удары наших вглубь врага поднимают настроение и делают Победу ощутимой. Вместе с этим очень важно поддерживать наших бойцов, которые сражаются с врагом на передовой и ежедневно минусуют орков. Уверен, что эта быстрая и надежная машина поможет им лучше выполнять задачи и возвращаться живыми", - сказал руководитель "Украинской команды".

Бойцы "Гюрзы" поблагодарили волонтеров "Украинской команды" за постоянную поддержку.

"В очередной раз благодарим "Украинскую команду" и нашего друга Артура Палатного за помощь. За очередной автомобиль. А наша задача - чтобы он использовался по назначению и чтобы орков становилось все меньше и меньше", - отметили бойцы.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения "Украинская команда" передала на фронт более 80 автомобилей, 3000 дронов и много другого снаряжения почти на полмиллиарда гривен.