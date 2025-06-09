Половина произведенных беспилотников является имитаторами "Шахедов".

Россия увеличила темпы производства дальнобойных дронов до 5000 единиц в месяц. Половина из этих беспилотников является настоящими "Шахедами", а другая половина - имитаторами. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины в комментарии для Forbes Ukraine.

Отмечается, что в конце мая 2025 года темпы производства "Шахедов" в РФ составили около 2700 дронов в месяц. За это же время в России произвели около 2500 имитаторов ударных беспилотников типа "Гербера".

В издании подчеркнули, что это говорит о том, что россияне увеличили темпы производства "Шахедов" в пять раз по сравнению с летом 2024 года. По оценкам Defense Express, в декабре 2024 года россияне могли увеличить темпы производства ударных дронов до 2000 единиц в месяц.

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Враг начал применять дроны-имитаторы против Украины вместе с настоящими беспилотниками с осени 2024 года, напомнили в издании. Журналисты добавили, что такие дроны сделаны из дешевых материалов, не имеют боевой части или несут небольшой заряд.

В издании поделились, что с января по май 2025 года Россия запустила по Украине почти 13 000 "Шахедов" и их имитаторов.

Сколько "Шахедов" ежедневно производит РФ

Ранее источники из Главного управления разведки Министерства обороны Украины рассказали журналистам из Mezha.Media, что в течение следующих лет Россия может постепенно масштабировать производство до 500 "Шахедов" в день. По их словам, по состоянию на середину мая 2025 года РФ ежедневно производила около 170 беспилотников типа "Шахед", включая имитаторы.

В ГУР предположили, что главным сдерживающим фактором для дальнейшего наращивания производства беспилотников в РФ является нехватка рабочих рук. Поэтому оккупанты вербуют для их сборки людей из других стран.

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