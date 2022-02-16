Компания Microsoft выпустила первое крупное обновление для Windows 11, популярность которой среди пользователей растет ударными темпами.
В нем исправили некоторые неполадки, обновили штатные приложения и наконец ввели поддержку Android-приложений, сообщает The Verge.
Для установки нужно перейти в раздел "Параметры" > "Центр обновления Windows" и выбрать "Проверить наличие обновлений". Апдейт будет распространяться волнами, поэтому пока может быть доступен еще не всем.
Более подробно о нововведениях:
- Доступ к Android-приложениям, которую Microsoft анонсировала еще во время анонса новой ОС, но все медлила с выпуском. Пока она доступна только для пользователей в США;
- Обновили и панель задач. Теперь на ней виден виджет погоды, а часы и дата отображаются на дополнительных мониторах – ранее существовал баг, из-за которого они были только на основном экране. Также вернулся виджет с новостями и погодой;
- Некоторые стандартные приложения тоже были переработаны. В их числе "Блокнот" с осовремененным дизайном и поддержкой темной темы, "Медиаплеер" и Groove Music. Выглядит так:
В планах у Microsoft больше экспериментировать с необычными функциями "одинадцатки". Канал Dev Channel станет "местом для инкубации новых идей". Здесь будет вестись работа над долгосрочными задачами и осуществляться контроль состояния отдельных функций.
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