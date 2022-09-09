В настоящее время DALL-E 2 находится в режиме закрытого бета-тестирования, и чтобы его использовать, вам придется встать в очередь.

На днях разработчики из OpenAI добавили интересную функцию "Outpainting" в свою модель искусственного интеллекта DALL-E, а также DALL-E 2, которая была представлена в апреле 2022 года.

Теперь она способна не только генерировать и трансформировать изображения по описанию, но и "дорисовывать" существующие иллюстрации, сообщает The Verge.

Для наглядной демонстрации разработчики использовали работу Иоганна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой". Нейросеть с помощью человеческих подсказок "вообразила", что находится за кадром портрета, и поэтапно дорисовывала его.

Видео дня

Самое интересное, что даже из ограниченной информации, предоставленной портретом, DALL-E "дорисовывает" объекты в соответствии со стилем автора, имитируя тени и блики оригинала, поэтому дополненный фон органично вписывается в общую картину.

Оригинал

Работа DALL-E

Пользователи по достоинству оценили новую функцию и начали активно делиться своими работами в социальных сетях. Вот некоторые из них:

В настоящее время DALL-E 2 находится в режиме закрытого бета-тестирования, и чтобы его использовать, вам придется встать в очередь. Для этого, подайте заявку на тестирование нейросети на сайте сервиса.

Ранее УНИАН сообщал, что картина, созданная нейросетью Midjourney, заняла первое место в конкурсе искусств. Этот случай уже успел вызвать немало споров и шума в сети.

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