Главные предпосылки к этому мы увидим уже через 3-6 месяцев, считает Дарио Амодей.

Уже через 12 месяцев искусственный интеллект будет писать 100% кода всех программ в мире. По крайней мере так считает конкурент OpenAI директор компании Anthropic Дарио Амодей, создатель чат-бота Claude, который считается лучшим решеним для написания кода нейросетью.

На недавней пресс-конференции он заявил, что мы находимся в той точке, где искусственный интеллект достиг такого развития в сфере программирования, что уже через 3-6 месяцев нейросети будут писать 90% всего кода, а через год уже полностью заменят людей кодеров:

"Я действительно переживаю. С одной стороны, я считаю, что сравнительное преимущество является очень мощным инструментом. С другой стороны, когда я смотрю на программирование, область, где ИИ достигает наибольшего прогресса, я думаю, что через 3-6 месяцев мы будем в том месте, где технология пишет 90% кода, а уже через 12 месяцев все 100% кода".

Такие опасения не беспочвенны, считают эксперты. Так, CNN со ссылкой на исследование Всемирного экономического форума (WEF) сообщали, что к 2030 году крупные компании заменят почти половину своих сотрудников искусственным интеллектом.

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Также Марк Цукерберг в слитом журналистами разговоре ещё раз повторил, что нейросети скоро смогут заменить программистов в Meta.

Подобные перспективы касаются не только бигтеха, недавно разработчик игр Юсеф Фарес призвал компании внедрять искусственный интеллект в цикл производства, хоть он и понимает, что из-за этого много людей потеряют работу.

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