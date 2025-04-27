Джеффри Хинтон заявил, что развитие искусственного интеллекта вызывает беспокойство, как и то, как к этому относятся мировые компании.

Учёный и физик Джеффри Хинтон, которого еще называют "крёстным отцом ИИ" считает, что существует вероятность один к пяти, что человечество в конечном итоге будет захвачено искусственным интеллектом.

Лауреат Нобелевской премии по физике заявил: "Я, к сожалению, вынужден согласиться с Илоном Маском в этом вопросе: вероятность того, что ИИ возьмёт верх, составляет 10–20 процентов, но это всего лишь догадка". Маск, в свою очередь, ранее заявлял, что искусственный интеллект станет умнее всего человечества уже к 2029 году, пишет Daily Mail.

Он также описывал будущее, в котором ИИ заменит людей на рабочих местах, выполняя поставленные задачи с большей эффективностью, чем мы. Поэтому то, что Хинтон согласен с предупреждениями Маска, вызывает тревогу, особенно учитывая, что Хинтон, возможно, внёс наибольший вклад в зарождение искусственного интеллекта.

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"Лучший способ понять это эмоционально — представить, что у вас есть очень милый тигрёнок. Если вы не можете быть полностью уверены, что, повзрослев, он не захочет вас убить, то стоит переживать", — подчеркнул как-то Хинтон.

Хинтон и искуственный интеллект

77-летний исследователь получил Нобелевскую премию в прошлом году за многолетнюю выдающуюся работу над нейронными сетями — моделями машинного обучения, имитирующими процессы мышления человеческого мозга.

Он предложил эту идею ещё в 1986 году, и сегодня она легла в основу большинства популярных продуктов ИИ. Именно поэтому, общаясь с ChatGPT или другими моделями ИИ, вы можете ощущать, будто разговариваете с живым человеком.

На данный момент модели ИИ остаются инструментами без физического тела, существующими лишь в телефонах и компьютерах для ответа на повседневные вопросы. Но сейчас некоторые учёные делают следующий шаг — создают роботизированные тела для ИИ, чтобы они могли выполнять физические действия в реальном мире, а не быть просто "онлайн-хранилищами знаний".

Но, к примеру, совсем недавно китайский автопроизводитель Chery представил на автосалоне Auto Shanghai 2025 гуманоидного робота в образе молодой женщины. На мероприятии робот наливал апельсиновый сок в стакан. Согласно сообщениям китайских государственных СМИ, робот предназначен для консультаций покупателей автомобилей и проведения развлекательных шоу.

И Хинтон считает, что ИИ вскоре сможет делать гораздо больше, чем просто наливать напитки. Подобно Биллу Гейтсу, он верит, что ИИ совершит революцию в образовании и медицине. "Модель ИИ может изучить миллионы рентгеновских снимков, а врач — нет", — добавил он.

Вскоре Хинтон пошёл ещё дальше, заявив, что ИИ в будущем станет "гораздо лучшими семейными врачами", способными учитывать медицинскую историю семьи и ставить более точные диагнозы.

Что касается образования, Хинтон сказал, что ИИ однажды станет лучшим репетитором, который только можно купить за деньги. По его словам, возможно из-за этого обучение будет идти в три-четыре раза быстрее.

Хинтон также считает, что ИИ сыграет важную роль в борьбе с изменением климата, помогая разрабатывать более эффективные батареи и технологии улавливания углерода. Однако для реализации всех этих перспектив ИИ должен достичь уровня так называемого общего искусственного интеллекта (AGI), который значительно превосходит человека.

Предполагается, что люди смогут создать модель AGI до конца президентского срока Трампа. Хинтон оценивает сроки осторожнее — от пяти до двадцати лет. Кроме того, он раскритиковал компании, такие как Google, xAI и OpenAI, за то, что они ставят прибыль выше безопасности всего человечества. Особенно его разочаровало поведение компании Google, где он раньше работал, — за отказ от обещания не использовать ИИ в военных целях.

Другие новости об искусственном интеллекте

Ранее УНИАН сообщал, что в Microsoft спрогнозировали будущее с искусственным интеллектом. Корпорация прогнозирует появление новой бизнес-модели – "пограничных фирм", где люди будут руководить автономными ИИ-агентами, выполняющими различные задачи.

Кроме того, одна из лучших ИИ-функций теперь бесплатно доступна всем пользователям Android. Нововведения позволяют наводить камеру на объекты реального мира и задавать вопросы о них Gemini в формате живого диалога.

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