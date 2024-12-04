При этом генеральный директор компании Сэм Альтман не слишком этому рад.

OpenAI, известная благодаря своей модели ChatGPT, рассматривает новые способы финансирования и изучает возможность добавления рекламы в свой сервис.

Финансовый директор OpenAI, Сара Фрайер, сообщила, что идеи по внедрению рекламы обсуждаются, но решение будет приниматься с учётом сохранения положительного опыта пользователей. Она подчеркнула, что размещение рекламных материалов должно быть тщательно продумано, чтобы не нарушать основные функции и удобство использования платформы.

Интерес к рекламной модели усилился после прихода в компанию Шивакумара Венкатарамана, бывшего топ-менеджера Google с большим опытом в сфере рекламы.

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Ранее OpenAI финансировала свои проекты за счёт подписок и корпоративных партнёрств. Однако растущие расходы на разработку и поддержку передовых технологий требуют поиска дополнительных источников дохода для обеспечения стабильности компании.

Генеральный директор OpenAI, Сэм Альтман, высказывал сомнения относительно интеграции рекламы в продукты на базе искусственного интеллекта. Он считает, что сочетание ИИ и рекламного контента может вызвать этические вопросы и снизить доверие пользователей. Альтман отмечает, что использование рекламы должно рассматриваться только в крайнем случае.

Ранее мы рассказывали, что для ChatGPT ввели "налог на Google". Компания просит украинских пользователей обновить данные своего аккаунта, чтобы им не пришлось стягивать 20% от стоимости подписки с клиента.

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