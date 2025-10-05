В Baldur's Gate 3 нашли очень злой выбор, о котором большинство игроков не знали

Чтобы увидеть такое развитие событий, нужно играть за клирика Латандера.

Игроки в Baldur’s Gate 3 обнаружили редкий вариант прохождения, который показывает, как легко благие намерения превращаются в жестокость.

На Reddit пользователь mewop64 поделился сценой, где клирик, поклоняющийся богу рассвета Латандеру, получает особую опцию - убить ожившего мертвеца на глазах у его вдовы.

Речь идёт о квесте с Майриной, пытающейся вернуть к жизни мужа Коннора. Обычно игрок может помочь ей воскресить супруга, использовать его в бою или вовсе уничтожить некромантский жезл, чтобы предотвратить ритуал. Но если герой служит Латандеру - божеству рождения и света, ненавидящему нежить, - появляется четвёртый выбор: сразить воскресшего во "имя добра".

В итоге клирик помогает женщине вернуть мужа, только чтобы тут же уничтожить его по воле божьей. Игроки шутят, что это один из самых злых поступков в игре - пример того, как в Baldur’s Gate 3 можно быть настолько праведным, что становишься настоящим чудовищем

Ранее мы рассказывали, что актриса Шэдоухарт рассказала, как ей тяжело играть за Тёмный Соблазн в Baldur's Gate 3. "Я очень стараюсь быть злой", - говорит Дженнифер Инглиш, но ей тяжело даются жуткие выборы, которые есть в этом прохождении.

