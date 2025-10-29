Похоже, компания хочет размыть разницу между консолями и ПК.

Глава Microsoft Сатья Наделла дал большой комментарий об игровом бизнесе за последние годы. Похоже, Microsoft готовится к серьёзной трансформации своего игрового направления.

Как рассказал Наделла в интервью TBPN, крупнейший игровой бизнес в истории Microsoft вовсе не Xbox, а Windows, на которой, в частности, вырос Steam. Он привёл в пример Office, отметив, что так же, как офисные приложения сегодня доступны на любых устройствах, игры Xbox тоже должны присутствовать везде.

Наделла заявил, что Microsoft хочет пересмотреть само разделение между ПК и консолями, ведь по сути их разница уже размывается:

"Интересно, что люди думают о ПК и консолях как о двух разных вещах. Мы создали консоль, потому что хотели сделать лучший ПК. И всё таки, опыт использования консоли не сравним ни с чем, она обеспечивает несравнимую производительность и двигает всю систему вперёд".

По его словам, игровая индустрия стоит на пороге переосмысления. И при этом Microsoft приходится противостоять даже не Sony, а коротким видео и социальным сетям, которые поглощают свободное время пользователей:

"Если мы как рынок не будем предлагать инновации - в продуктах, производстве, экономике и дистрибуции - нас просто вытеснят другие формы досуга. Для инноваций нужна высокая рентабельность, иначе нечем их финансировать".

Ранее надёжные инсайдеры из издания Windows Central заявили, что следующая консоль Xbox станет полноценным игровым ПК. Приставка будет работать на Windows, а это значит, что на ней можно будет запустить Steam.

