Разработку компания представит на CES 2025 в начале января.

Компания Samsung, уже давно работающая над интеграцией искусственного интеллекта в бытовые устройства, представила новую функцию для умных холодильников Family Hub. Система будет автоматически определять, когда запасы продуктов подходят к концу, и предлагать варианты для быстрой покупки.

Для реализации этого проекта Samsung заключила многолетнее партнёрство с Instacart. Благодаря этой коллаборации пользователи смогут заказывать продукты прямо через дисплей холодильника: доступно две модели с экранами на 9 и 32 дюйма. По заявлениям компании, новая технология будет анализировать содержимое холодильника с помощью встроенных камер и сопоставлять полученные данные с сервисом Instacart, чтобы своевременно предлагать актуальные позиции для пополнения.

Для отслеживания запасов предусмотрены внешние и внутренние камеры, которые помогают фиксировать, какие продукты были вынуты или добавлены. Компания уточняет, что пока система не охватывает содержимое дверных полок и морозильного отделения, однако в будущем планируется расширить функциональность. Особое внимание уделяется распознаванию свежих овощей и фруктов: именно они, по словам инженеров Samsung, станут ключевым звеном в развитии "умной" кухни.

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Кроме того, предусмотрен ручной ввод данных через приложение Samsung Food, которое доступно как на смартфонах, так и на самих холодильниках. Таким образом пользователи смогут при необходимости корректировать списки покупок или добавлять редкие продукты, пока не распознаваемые на лету.

Компания планирует выпустить полноценное обновление прошивки, которое активирует все заявленные функции, в течение 2025 года. По предварительным данным, подробности о расширенной линейке холодильников Family Hub и демонстрация их возможностей с использованием искусственного интеллекта пройдут на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе 7 января. Там же ожидается анонс видеокарт Nvidia RTX 50.

Ранее мы рассказывали, что Samsung готовит новый смартфон с камерой на 500 мегапикселей.

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