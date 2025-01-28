На выходе получился флагман с компактным экраном, камерами как у Galaxy S24 Ultra и аккумулятор на 6 000 мАч с проводной и беспроводной зарядкой.

Компания Nothing, появившаяся пару лет назад и вызвавшая немалый интерес у энтузиастов в мире Android, обратилась к известному блогеру Маркесу MKBHD Браунли с почти 20-миллионным YouTube-каналом и спросила у него, каким он видит идеальный смартфон.

После этого мобильный бренд опубликовал видео под названием "Мы сделали телефон мечты MKBHD". Как оказалось, ютубер грезит о девайсе с:

LTPO OLED-экраном на 6,1 дюйма, с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 2 600 нит и антибликовым покрытием.

камерами как у Galaxy S24 Ultra, но чтобы софт был на уровне iPhone 16 Pro.

процессором уровня Apple A18 Pro или Snapdragon 8 Elite.

аккумулятором емкостью 5800/6000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 65 Вт и беспроводной на 15 Вт.

Объем оперативной памяти должен составлять минимум 16 ГБ, а накопителя – 1 ТБ.

В Nothing посчитали, что общая стоимость перечисленных компонентов для такого смартфона обойдется всего в 500 долларов (~21 000 грн), а выглядеть он может как-то так:

Видео дня

Правда, в продажу по такой цене аппарат вряд ли бы поступил, поскольку в эту сумму не входят расходы на исследования, разработку, маркетинг и потенциальная прибыль компании.

Хотя реальный телефон так и не был произведен, в ролике на своем YouTube-канале инженеры Nothing подробно объяснили, как мог бы проходить процесс его создания.

В своем топе смартфонов 2024 года MKBHD назвал Nothing Phone 2a лучшим бюджетным смартфоном года. Этот аппарат привлекает своим дизайном и оригинальными решениями, а также очень быстрой и плавной оболочкой Android.

Весной 2024 года у Nothing вышли Ear и Ear (а) – продолжение самых стильных наушников на рынке. Обе модели получили поддержку ChatGPT, а младшая версия, помимо черного и белого, предлагается в желтой расцветке.

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