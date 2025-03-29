В сети продают необычную кружку – с мини-играми, прогнозом погоды и ИИ (фото)

Можно даже поставить напоминание о важной встрече или деле.

На онлайн-площадке Kickstarter, где умельцы собирают деньги на свои проекты, появился необычный гаджет – PixelMug P1, который стартаперы называют первой в мире кружкой с сенсорным пиксельным дисплеем.

PixelMug P1 показывает температуру напитка, время, погоду, уведомления со смартфона и напоминания о важной встрече или деле. Бонусом есть встроенный ИИ, который позволяет преобразовывать изображения в пиксельные картинки.

Одной из главных особенностей новинки стали мини-игры. Управляйте игрой прямо на сенсорном экране кружки и отвлекитесь от рутины на пару минут. В числе доступных игр – Gravity Drop и Vegas Slots.

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Сама кружка изготовлена по технологии двойного фарфора, что обеспечивает хорошую термоизоляцию. Устройство имеет влагозащиту по стандарту IPX7, поэтому его можно спокойно мыть под проточной водой без риска повредить электронику.

PixelMug P1 уже собрала на Kickstarter более $86 тысяч при изначальной цели в 12 тысяч. Стоит 60 долларов (около 2500 грн). Первые поставки запланированы на май 2025 года.

Ранее УНИАН рассказывал об энтузиасте, который создал "самую худшую клавиатуру в мире", как он сам говорит. Она состоит из 1020 клавиш, каждая из которых отвечает за печать целых слов, а не отдельных букв.

А вот так может выглядеть "компьютер будущего" – со скручивающейся клавиатурой и AR-очками. По задумке, такой компьютер будет выполнен в форме цилиндра, который служит базой для хранения всех его компонентов.

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