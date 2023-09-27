Бывший подрядчик НР обвинил украинских менеджеров компании в неуплате средств за выполненные работы.

Имя мирового бренда, транснационального техногиганта из Кремниевой долины - HP Inc., с текущей капитализацией более 26 миллиардов долларов, стало фигурантом скандала в Украине. Об этом говорится в публикации УНИАН.

Бывший подрядчик НР Виктор Гуржий обвинил украинских менеджеров компании в неуплате средств за выполненные работы, а также в возможном уклонении от уплаты налогов, корпоративном взяточничестве и групповом мошенничестве.

"Фактически, для глобального НР то, что делала локальная команда - это полный трэш... с августа 2020 года Екатерина [представлявшаяся маркетинг-менеджером компании] и НР перестают рассчитываться, и все счета остаются неуплаченными. Неуплаченные долги за проекты НР в то время составляли 302 000 долларов", - отметил Виктор.

"Юристы говорят, что это очень интересный кейс, поскольку видят здесь и уклонение от уплаты налогов, и отмывание средств, и сговор лиц, и корпоративное взяточничество, и групповое мошенничество в особо крупных размерах", - добавил он.

Подрядной организацией для НР в Украине стало маркетинговое агентство Publicis Visage (VISAGE ADVERTISING LIMITED, которым владеет V. A.A. LTD (Багамы) через другую компанию Visage Media LTD (зарегистрирована на Кипре)).

По его словам, в 2016 году маркетинг-менеджер команды НР Inc. Екатерина Гуренко пригласила Гуржия выполнять проекты (вести аккаунты в соцсетях, организовывать ивенты и т.д.) на фрилансе. После чего за год его команда выросла до небольшого агентства.

Он пояснил, что с августа 2020 года в компании НР перестают рассчитываться, а все счета на кипрском Visage остаются неуплаченными, что фактически разрушает его подрядное агентство, поскольку неуплаченные долги за проекты НР в то время составляли 302 тысячи долларов.

"302 тысячи долларов - сумма для меня более чем критическая. По сути, теперь за это все рассчитываюсь лично я и моя семья", - сообщил Гуржий.

Другие кейсы невыплат средств подрядчиков НР

Как удалось выяснить журналистам УНИАН, случай Гуржия - не уникальный. Подобные истории сотрудничества с брендом НР в Украине рассказали бывшие мерчандайзеры компании.

Экс-мерчандайзер компании Руслан Гавва работал с брендом НР в Украине более 10 лет. Он также не входил в состав компании и выполнял проекты на аутсорсе. Задержки с выплатами у Гаввы начались в тот же период, что и у Гуржия - летом 2020 года. По его словам, общая сумма долга компании перед ним составляет около 100 000 гривен.

"Вся команда, а это более 15 человек, не получили выплаты за тот период", - сказал Гавва.

Похожую историю рассказывает другой экс-мерчендайзер бренда Владимир Пасечный. "Мне должны средства где-то с июля 2020-го по март 2021 года. В то время это было около 8 тысяч долларов, может немного больше. В общем, я проработал лет 15. До этого момента у нас проблем с НР не было", - рассказал Пасечный.

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