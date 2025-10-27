Компании по всему миру начали увеличивать рабочий день, и всё чаще причиной называют искусственный интеллект. Например, в Кремниевой долине возвращается культ переработок - инженеры и исследователи снова работают по 72 часа в неделю, пытаясь не отстать от темпов ИИ-революции.
Как пишет Axios, всё больше сотрудников остаются в офисах допоздна из страха, что машины заменят их. Работодатели, в свою очередь, ожидают полной самоотдачи даже в выходные.
К примеру, компания Ramp зафиксировала в Сан-Франциско рост корпоративных заказов еды по субботам, что косвенно указывает на то, что люди работают без отдыха.
Отдельные исследователи ИИ и вовсе проводят за работой до 100 часов в неделю и шутят, что живут по графику "002" - с полуночи до полуночи и двумя часами сна на выходных.
Некоторые компании даже закрепляют переработки в вакансиях. Например, стартап Sonatic предлагает кандидатам ежедневную работу без выходных, а взамен обещают жильё и подписку на сервис знакомств.
И тренд выходит за пределы США. В Греции готовятся узаконить 13-часовой рабочий день для частного сектора, "в исключительных случаях". Но по сути, в эпоху искусственного интеллекта люди во всём мире работают дольше не из любви к труду, а чтобы доказать, что они всё ещё нужны.
Ранее мы рассказывали, что мужчину уволили после того, как он обучил ChatGPT своей работе. Перед увольнением начальник уверял, что ничего подобного не произойдет.