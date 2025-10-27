К примеру, в Кремниевой долине вернулись к 72-часовой рабочей неделе.

Компании по всему миру начали увеличивать рабочий день, и всё чаще причиной называют искусственный интеллект. Например, в Кремниевой долине возвращается культ переработок - инженеры и исследователи снова работают по 72 часа в неделю, пытаясь не отстать от темпов ИИ-революции.

Как пишет Axios, всё больше сотрудников остаются в офисах допоздна из страха, что машины заменят их. Работодатели, в свою очередь, ожидают полной самоотдачи даже в выходные.

К примеру, компания Ramp зафиксировала в Сан-Франциско рост корпоративных заказов еды по субботам, что косвенно указывает на то, что люди работают без отдыха.

Видео дня

Отдельные исследователи ИИ и вовсе проводят за работой до 100 часов в неделю и шутят, что живут по графику "002" - с полуночи до полуночи и двумя часами сна на выходных.

Некоторые компании даже закрепляют переработки в вакансиях. Например, стартап Sonatic предлагает кандидатам ежедневную работу без выходных, а взамен обещают жильё и подписку на сервис знакомств.

И тренд выходит за пределы США. В Греции готовятся узаконить 13-часовой рабочий день для частного сектора, "в исключительных случаях". Но по сути, в эпоху искусственного интеллекта люди во всём мире работают дольше не из любви к труду, а чтобы доказать, что они всё ещё нужны.

Ранее мы рассказывали, что мужчину уволили после того, как он обучил ChatGPT своей работе. Перед увольнением начальник уверял, что ничего подобного не произойдет.

Вас также могут заинтересовать новости: