"Хочу показать свое уважение": исландский футболист из УПЛ объяснил, почему учит украинский язык

Арни Вильхамссон в Украине играет за "Колос".

Исландский полузащитник "Колоса" Арни Вильхамссон рассказал о том, что изучает в Украине русский и украинский языки.

Об этом исландец сказал в интервью сайту Tribuna.com.

"Мне нужно изучить оба языка. В Украине люди говорят и на украинском, и на русском. Но если я играю в Украине, то хочу показать свое уважение к стране и людям. Уважение - это очень важно. Я вижу, когда иностранцы приезжают в Исландию и пытаются говорить на нашем языке. Возможно, у них получается не очень хорошо, но они стараются", - сказал полузащитник.

Читайте также"Считают селюками": экс-футболист Шахтера и Мариуполя встал на защиту украинского языка

Вильхамссон отметил, что на данном этапе ему иногда еще сложно отличать украинский от русского:

"Если я задержусь в Украине на 3-6 лет, то буду все это время учить язык. Иногда, когда люди очень быстро говорят, я не могу идентифицировать, какой это язык - украинский или русский. В Киеве больше общаются на русском, а в Ковалевке - на украинском. Знаю, что "привет" - это по-русски, а "привіт" - на украинском. Переспрашиваю, как одно и то же слово будет на обоих языках. Перед сном опять все это перечитываю".

"Сейчас пытаюсь овладеть двумя языками, чтобы я мог общаться со всеми. Как правило, первые слова, которые ты изучаешь, связаны с футболом. Наш тренер Руслан Костышин говорит и на украинском, и на русском. Когда он общается на тренировках на русском, то я уже много понимаю".

Отметим, что до "Колоса" Вильхамссон выступал в Украине за "Черноморец".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский футболист сравнил жизнь в Украине и Испании.