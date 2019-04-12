Бой Ломаченко - Кролла: букмекеры назвали фаворита
17:30, 12 апреля 2019Бокс
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Безоговорочным фаворитом противостояния является украинский боксер.
Василий Ломаченко и Энтони Кролла / REUTERS
В субботу, 13 апреля, в 6:00 по киевскому времени состоится бой между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой.
По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом противостояния является украинский боксер. На победу Ломаченко предлагается коэффициент 1,01.
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При этом победа Кроллы оценивается коэффициентом 19,00. На ничью дается коэффициент 34,00.
Наиболее вероятным исходом, по мнению букмекеров, является победа Ломаченко в шестом, седьмом или восьмом раундах.
Ранее УНИАН сообщал, что за бой против Кроллы Ломаченко заработает 2,2 миллиона долларов. В свою очередь британец получит 1 миллион долларов.
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