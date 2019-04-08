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Кролла получит 1 миллион долларов за бой с Ломаченко, гонорар украинца в два раза больше

12:01, 08 апреля 2019
Бокс
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Энтони Кролла / Sky Sports

Британский боксер Энтони Кролла заработает 1 миллион долларов за бой против чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO украинца Василия Ломаченко.

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Поединок Ломаченко – Кролла состоится 13 апреля на знаменитой арене Staples Center в Лос-Анджелесе. По информации Sport Arena, Ломаченко за бой против Кроллы заработает 2,2 миллиона долларов.

В этом поединке поддерживать Ломаченко будет чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBC Александр Гвоздик.

Ломаченко выиграл титул чемпиона WBA в легком весе в бою с Хорхе Линаресом, а в декабре прошлого года украинец победил Хосе Педрасу и выиграл пояс по версии WBO. Кролла ранее являлся чемпионом мира по версии WBA. В последнем бою британец победил индонезийского боксера Дауда Йордана.

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Теги: #бой Ломаченко - Кролла