Кролла получит 1 миллион долларов за бой с Ломаченко, гонорар украинца в два раза больше

Поединок Ломаченко - Кролла состоится 13 апреля в Лос-Анджелесе.

Британский боксер Энтони Кролла заработает 1 миллион долларов за бой против чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO украинца Василия Ломаченко.

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Поединок Ломаченко – Кролла состоится 13 апреля на знаменитой арене Staples Center в Лос-Анджелесе. По информации Sport Arena, Ломаченко за бой против Кроллы заработает 2,2 миллиона долларов.

В этом поединке поддерживать Ломаченко будет чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBC Александр Гвоздик.

Ломаченко выиграл титул чемпиона WBA в легком весе в бою с Хорхе Линаресом, а в декабре прошлого года украинец победил Хосе Педрасу и выиграл пояс по версии WBO. Кролла ранее являлся чемпионом мира по версии WBA. В последнем бою британец победил индонезийского боксера Дауда Йордана.